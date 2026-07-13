Erste Schätzungen: TTK Prestige stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

TTK Prestige lässt sich voraussichtlich am 28.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird TTK Prestige die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 3,70 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,94 INR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten ein Plus von 13,57 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 6,92 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum waren noch 6,09 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 16,25 INR, während im vorherigen Jahr noch 11,73 INR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 32,77 Milliarden INR umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 29,74 Milliarden INR waren.

Redaktion finanzen.at