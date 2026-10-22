TTK Prestige Aktie

TTK Prestige für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

ISIN: INE690A01028

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
22.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: TTK Prestige vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

TTK Prestige wird voraussichtlich am 06.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,95 INR. Im Vorjahresquartal waren 4,69 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

TTK Prestige soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9,70 Milliarden INR abgeschlossen haben – davon gehen 3 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 16,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,34 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 7 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 18,34 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 11,73 INR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt von insgesamt 34,28 Milliarden INR aus im Gegensatz zu 29,74 Milliarden INR Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu TTK Prestige Ltd Registered Shs

mehr Nachrichten

Analysen zu TTK Prestige Ltd Registered Shs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

TTK Prestige Ltd Registered Shs 506,65 -1,55% TTK Prestige Ltd Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 42: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 42
17.10.26 KW 42: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
17.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
16.10.26 KW 42: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX mit Stabilisierungsversuch -- DAX leichter erwartet -- Asiens Börsen uneins
Der heimische Aktienmarkt dürfte sich an einer Stabilisierung versuchen. Der deutsche Aktienmarkt wird vor dem Wochenende im Minus erwartet. An den Börsen in Fernost geht es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen