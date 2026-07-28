Erste Schätzungen: TUI gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

TUI stellt voraussichtlich am 12.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 0,198 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte TUI ein EPS von 0,360 EUR je Aktie vermeldet.

2 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 5,95 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 6,20 Milliarden EUR. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 5,83 Milliarden EUR aus.

12 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,07 EUR je Aktie aus. Im Vorjahr waren 1,25 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 11 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 23,59 Milliarden EUR, gegenüber 24,18 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at