26.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: TUI stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

TUI stellt voraussichtlich am 10.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Verlust von -0,107 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,170 EUR je Aktie erzielt worden.

TUI soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,86 Milliarden EUR abgeschlossen haben – davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 0,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,87 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 14 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,41 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 1,25 EUR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt von insgesamt 24,76 Milliarden EUR aus im Gegensatz zu 24,18 Milliarden EUR Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

