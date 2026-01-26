TUI Aktie
WKN DE: TUAG50 / ISIN: DE000TUAG505
|
26.01.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: TUI stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
TUI stellt voraussichtlich am 10.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Verlust von -0,107 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,170 EUR je Aktie erzielt worden.
TUI soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,86 Milliarden EUR abgeschlossen haben – davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 0,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,87 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 14 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,41 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 1,25 EUR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt von insgesamt 24,76 Milliarden EUR aus im Gegensatz zu 24,18 Milliarden EUR Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu TUI AG
|
06:21
|Erste Schätzungen: TUI stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
23.01.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX schwächelt mittags (finanzen.at)
|
21.01.26
|MDAX-Titel TUI-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in TUI von vor 10 Jahren angefallen (finanzen.at)
|
21.01.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX zum Start des Mittwochshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
20.01.26
|TUI-Aktie gibt nach: Bernstein Research belässt Einstufung unverändert (finanzen.at)
|
20.01.26
|Börse Frankfurt: MDAX am Nachmittag mit Abgaben (finanzen.at)
|
20.01.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX sackt am Dienstagmittag ab (finanzen.at)
|
19.01.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX beginnt Handel mit Verlusten (finanzen.at)
Analysen zu TUI AG
|21.01.26
|TUI Buy
|Deutsche Bank AG
|20.01.26
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|14.01.26
|TUI Overweight
|Barclays Capital
|13.01.26
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|09.01.26
|TUI Overweight
|Barclays Capital
|21.01.26
|TUI Buy
|Deutsche Bank AG
|20.01.26
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|14.01.26
|TUI Overweight
|Barclays Capital
|13.01.26
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|09.01.26
|TUI Overweight
|Barclays Capital
|21.01.26
|TUI Buy
|Deutsche Bank AG
|14.01.26
|TUI Overweight
|Barclays Capital
|09.01.26
|TUI Overweight
|Barclays Capital
|12.12.25
|TUI Buy
|Deutsche Bank AG
|11.12.25
|TUI Buy
|Deutsche Bank AG
|11.02.25
|TUI Underweight
|Barclays Capital
|02.08.24
|TUI Underweight
|Barclays Capital
|13.03.24
|TUI Underweight
|Barclays Capital
|13.02.24
|TUI Underweight
|Barclays Capital
|20.01.26
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|13.01.26
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|11.12.25
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|10.12.25
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|10.12.25
|TUI Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|TUI AG
|9,11
|-0,07%