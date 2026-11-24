TUI Aktie
WKN DE: TUAG50 / ISIN: DE000TUAG505
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24.11.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: TUI stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
TUI präsentiert in der voraussichtlich am 09.12.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
1 Analyst schätzt, dass TUI im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,39 EUR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,66 EUR je Aktie gewesen.
Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten eine Verringerung von 3,95 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 9,03 Milliarden EUR gegenüber 9,40 Milliarden EUR im Vorjahrszeitraum.
Für das beendete Fiskaljahr erwarten 12 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,03 EUR, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 1,25 EUR vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 11 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 23,48 Milliarden EUR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 24,18 Milliarden EUR waren.
Redaktion Finanzen.net
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