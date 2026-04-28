Erste Schätzungen: TUI vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

TUI lädt voraussichtlich am 13.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,534 EUR aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 11,00 Prozent erhöht. Damals waren -0,600 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 3 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 3,71 Milliarden EUR – ein Plus von 0,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TUI 3,70 Milliarden EUR erwirtschaften konnte.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 13 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 1,21 EUR prognostiziert. Im Vorjahr waren es 1,25 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 12 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 24,03 Milliarden EUR umgesetzt werden sollen, gegenüber 24,18 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at