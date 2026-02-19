Tulikivi O a Aktie
WKN: 887689 / ISIN: FI0009900583
|
19.02.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Tulikivi O A legt Quartalsergebnis vor
Tulikivi O A wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 06.03.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.
Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 0,011 EUR je Aktie gegenüber 0,010 EUR je Aktie im Vorjahresquartal.
Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 8,9 Millionen EUR – ein Plus von 5,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Tulikivi O A 8,4 Millionen EUR erwirtschaften konnte.
In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr hat 1 Analyst seine Schätzung abgegeben. Der Experte erwartet einen Gewinn von 0,001 EUR je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 0,020 EUR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst von insgesamt 30,4 Millionen EUR aus, im Gegensatz zu 33,3 Millionen EUR im entsprechend vorigen Fiskaljahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Tulikivi OyShs -A-
|
06:21
|Erste Schätzungen: Tulikivi O A legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
06.11.25
|Ausblick: Tulikivi O A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Tulikivi OyShs -A-
Aktien in diesem Artikel
|Tulikivi OyShs -A-
|0,51
|-1,92%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schwächer -- DAX leichter -- Wall Street tiefer -- Nikkei am Donnerstag letztlich in Grün - Chinas Börsen ruhen
Der heimische Aktienmarkt notiert tiefer. Auch der DAX verzeichnet Verluste. Die Wall Street zeigt sich mit Verlusten. Der japanische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag gut behauptet.