Erste Schätzungen: Tulikivi O A legt Quartalsergebnis vor

Tulikivi O A wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 06.03.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 0,011 EUR je Aktie gegenüber 0,010 EUR je Aktie im Vorjahresquartal.

Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 8,9 Millionen EUR – ein Plus von 5,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Tulikivi O A 8,4 Millionen EUR erwirtschaften konnte.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr hat 1 Analyst seine Schätzung abgegeben. Der Experte erwartet einen Gewinn von 0,001 EUR je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 0,020 EUR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst von insgesamt 30,4 Millionen EUR aus, im Gegensatz zu 33,3 Millionen EUR im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at