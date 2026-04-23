Tulikivi O a Aktie
WKN: 887689 / ISIN: FI0009900583
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23.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Tulikivi O A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Tulikivi O A präsentiert in der voraussichtlich am 08.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Verlust von -0,012 EUR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Tulikivi O A noch -0,020 EUR je Aktie verloren.
Im abgelaufenen Quartal soll Tulikivi O A nach der Prognose von 1 Analyst 6,0 Millionen EUR umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 0,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6,0 Millionen EUR umgesetzt worden.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 0,006 EUR, gegenüber -0,020 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 30,1 Millionen EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 29,5 Millionen EUR generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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