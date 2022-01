Erste Schätzungen: Turkiye Garanti Bankasi AS (spons ADRs) präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Turkiye Garanti Bankasi AS (spons ADRs) präsentiert in der voraussichtlich am 02.02.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2021 endete.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 0,051 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Turkiye Garanti Bankasi AS (spons ADRs) 0,036 USD je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 818,1 Millionen USD aus – eine Minderung von 18,98 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Turkiye Garanti Bankasi AS (spons ADRs) einen Umsatz von 1,01 Milliarden USD eingefahren.

Die Erwartungen von 8 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,256 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 0,202 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 10 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 3,63 Milliarden USD, gegenüber 4,60 Milliarden USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at