Erste Schätzungen: Turkiye Garanti Bankasi AS (spons ADRs) stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Turkiye Garanti Bankasi AS (spons ADRs) lädt voraussichtlich am 28.04.2022 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2022 endete.

Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 0,073 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Turkiye Garanti Bankasi AS (spons ADRs) 0,072 USD je Aktie eingenommen.

1 Analyst geht von einer Umsatzabschwächung um 21,83 Prozent auf 1,02 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,31 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,326 USD, gegenüber 0,227 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 3,80 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,51 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at