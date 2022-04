Erste Schätzungen: Turkiye Garanti Bankasi präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Turkiye Garanti Bankasi gibt voraussichtlich am 28.04.2022 die Zahlen für das am 31.03.2022 abgelaufene Quartal bekannt.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 0,980 TRY. Das entspräche einem Zuwachs von 63,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,600 TRY erwirtschaftet wurden.

Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Steigerung von 23,59 Prozent auf 13,79 Milliarden TRY. Im Vorjahresviertel hatte Turkiye Garanti Bankasi noch 11,16 Milliarden TRY umgesetzt.

9 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 4,73 TRY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 3,08 TRY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 53,21 Milliarden TRY, gegenüber 45,98 Milliarden TRY im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at