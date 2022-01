Erste Schätzungen: Turkiye Garanti Bankasi präsentiert Quartalsergebnisse

Turkiye Garanti Bankasi wird sich voraussichtlich am 02.02.2022 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2021 beendeten Quartals äußern.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 0,630 TRY aus. Im letzten Jahr hatte Turkiye Garanti Bankasi einen Gewinn von 0,260 TRY je Aktie eingefahren.

1 Analyst erwartet beim Umsatz eine Steigerung von 37,49 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 7,37 Milliarden TRY. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 10,13 Milliarden TRY aus.

Die Schätzungen von 9 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,91 TRY. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,49 TRY einfahren können. Beim Umsatz gehen 11 Analysten von durchschnittlich 39,04 Milliarden TRY aus, nachdem im Zeitraum zuvor 34,51 Milliarden TRY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at