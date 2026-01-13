Erste Schätzungen: TVS Motor stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

TVS Motor wird voraussichtlich am 28.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 9 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 19,95 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei TVS Motor noch ein Gewinn pro Aktie von 11,91 INR in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz gehen 18 Analysten von einem Zuwachs von 10,13 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 122,62 Milliarden INR gegenüber 111,35 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 36 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 74,80 INR je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 47,05 INR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 40 Analysten durchschnittlich auf 444,05 Milliarden INR, gegenüber 436,01 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at