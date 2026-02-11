TWF a Aktie

WKN DE: A40EF5 / ISIN: US87318A1016

11.02.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: TWFG A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

TWFG A wird voraussichtlich am 25.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

9 Analysten schätzen, dass TWFG A für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,190 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,110 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll TWFG A in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21,75 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 62,9 Millionen USD im Vergleich zu 51,7 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,789 USD, während im vorherigen Zeitraum noch 0,190 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 241,4 Millionen USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 203,4 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu TWFG Inc Registered Shs -A-

Analysen zu TWFG Inc Registered Shs -A-

TWFG Inc Registered Shs -A-

