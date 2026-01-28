Twili a Aktie

WKN DE: A2ALP4 / ISIN: US90138F1021

28.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Twilio A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Twilio A wird voraussichtlich am 12.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 25 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,23 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Twilio A -0,080 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 24 Analysten ein Plus von 10,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 1,32 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,19 Milliarden USD umgesetzt.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 27 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,80 USD im Vergleich zu -0,660 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 26 Analysten durchschnittlich bei 5,02 Milliarden USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 4,46 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Twilio Inc (A)

Analysen zu Twilio Inc (A)

Twilio Inc (A) 112,86 -0,95%

Twilio Inc (A) 112,86 -0,95% Twilio Inc (A)

Börse aktuell - Live Ticker

ATX etwas höher -- DAX deutlich schwächer -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Donnerstag kaum. Der deutsche Markt bewegt sich im Minus. In Fernost notierten die Börsen auf grünem Terrain.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

