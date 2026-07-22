Erste Schätzungen: Twilio A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Twilio A veröffentlicht voraussichtlich am 06.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

27 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,32 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 842,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,140 USD erwirtschaftet wurden.

Im abgelaufenen Quartal soll Twilio A nach den Prognosen von 26 Analysten 1,43 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 16,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,23 Milliarden USD umgesetzt worden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 30 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 5,72 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,210 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 29 Analysten im Schnitt von insgesamt 5,83 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 5,07 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at