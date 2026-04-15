Erste Schätzungen: Twilio A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Twilio A lädt voraussichtlich am 30.04.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

In Sachen EPS gehen 25 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,27 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Twilio A noch 0,120 USD je Aktie eingenommen.

24 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 14,56 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,17 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Twilio A für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,34 Milliarden USD aus.

27 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 5,42 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,210 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 26 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 5,69 Milliarden USD, gegenüber 5,07 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at