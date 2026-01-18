Erste Schätzungen: Twist Bioscience mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Twist Bioscience wird voraussichtlich am 02.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

Im Schnitt gehen 10 Analysten von einem Verlust von -0,426 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,530 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz gehen 9 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 101,1 Millionen USD aus – eine Steigerung von 13,96 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Twist Bioscience einen Umsatz von 88,7 Millionen USD eingefahren.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 10 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -1,491 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -1,300 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt von insgesamt 431,6 Millionen USD aus im Gegensatz zu 376,6 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

