Twist Bioscience Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A2N7L2 / ISIN: US90184D1000
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19.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Twist Bioscience stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Twist Bioscience veröffentlicht voraussichtlich am 03.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
In Sachen EPS gehen 9 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,493 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Twist Bioscience noch 0,330 USD je Aktie eingenommen.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 9 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 19,25 Prozent auf 114,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Twist Bioscience noch 96,1 Millionen USD umgesetzt.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 8 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -2,098 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -1,300 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 9 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 446,4 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 376,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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