Erste Schätzungen: Two Harbors Investment vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Two Harbors Investment lädt voraussichtlich am 09.02.2022 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2021 endete.

Die Schätzungen von 8 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,211 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,300 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Two Harbors Investment in dem im Dezember abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 22,14 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 38,8 Millionen USD im Vergleich zu 49,9 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,794 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 0,780 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten im Durchschnitt 149,0 Millionen USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 243,8 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at