Erste Schätzungen: Two Harbors Investment vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Two Harbors Investment wird voraussichtlich am 08.11.2022 die Bücher zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

9 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,197 USD. Das entspräche einer Verringerung von 17,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,240 USD erwirtschaftet wurden.

4 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 168,29 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 14,2 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Two Harbors Investment für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 38,0 Millionen USD aus.

Für das Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,777 USD im Vergleich zu 0,820 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich bei 135,4 Millionen USD, gegenüber 79,4 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at