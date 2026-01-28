Erste Schätzungen: Tyler Technologies öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Tyler Technologies wird voraussichtlich am 11.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

21 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 2,72 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 82,55 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 1,49 USD je Aktie erzielt worden waren.

Tyler Technologies soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 591,0 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 19 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 541,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 21 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 11,41 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 6,05 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 19 Analysten im Durchschnitt 2,35 Milliarden USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 2,14 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at