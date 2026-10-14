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WKN: 917099 / ISIN: US9022521051

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14.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Tyler Technologies stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Tyler Technologies wird voraussichtlich am 28.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

Die Prognosen von 21 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 3,48 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Tyler Technologies noch ein Gewinn pro Aktie von 1,93 USD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 18 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 651,5 Millionen USD – ein Plus von 9,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Tyler Technologies 595,9 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Für das Fiskaljahr erwarten 22 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 13,08 USD im Vergleich zu 7,20 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 18 Analysten durchschnittlich bei 2,55 Milliarden USD, gegenüber 2,33 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

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