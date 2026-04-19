Tyson Foods Aktie
WKN: 870625 / ISIN: US9024941034
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19.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Tyson Foods legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Tyson Foods wird voraussichtlich am 04.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Die Prognosen von 11 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,790 USD. Dies würde einem Zuwachs von 3850,0 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Tyson Foods 0,020 USD je Aktie vermeldete.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 10 Analysten ein Plus von 4,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 13,63 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 13,07 Milliarden USD umgesetzt.
13 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,90 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 1,33 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 11 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 56,88 Milliarden USD, gegenüber 54,44 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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