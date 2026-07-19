Erste Schätzungen: Tyson Foods präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Tyson Foods wird voraussichtlich am 03.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 10 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,995 USD je Aktie gegenüber 0,170 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

10 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 1,31 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 13,88 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Tyson Foods für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 14,07 Milliarden USD aus.

Die Erwartungen von 13 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 3,99 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,33 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 11 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 56,67 Milliarden USD, gegenüber 54,44 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at