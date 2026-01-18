Tyson Foods Aktie

Tyson Foods für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 870625 / ISIN: US9024941034

18.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Tyson Foods präsentiert Quartalsergebnisse

Tyson Foods äußert sich voraussichtlich am 02.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 10 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,934 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Tyson Foods ein EPS von 1,01 USD je Aktie vermeldet.

9 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 2,79 Prozent auf 14,00 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 13,62 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 12 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,86 USD, während im vorherigen Jahr noch 1,33 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 55,81 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 54,44 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Tyson Foods Inc.

Analysen zu Tyson Foods Inc.

Aktien in diesem Artikel

Tyson Foods Inc. 51,83 -0,44% Tyson Foods Inc.

