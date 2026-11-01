Tyson Foods Aktie
WKN: 870625 / ISIN: US9024941034
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01.11.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Tyson Foods stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Tyson Foods wird voraussichtlich am 16.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Die Schätzungen von 10 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,592 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Tyson Foods 0,130 USD je Aktie eingenommen.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 9 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 1,70 Prozent auf 14,10 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Tyson Foods noch 13,86 Milliarden USD umgesetzt.
Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 13 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 3,34 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 1,33 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 11 Analysten durchschnittlich auf 56,11 Milliarden USD, gegenüber 54,44 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.
Redaktion Finanzen.net
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