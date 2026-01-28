UACJ Corporation Aktie

UACJ Corporation

WKN: A0HL8C / ISIN: JP3826900007

28.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: UACJ gewährt Anlegern Blick in die Bücher

UACJ lässt sich voraussichtlich am 12.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird UACJ die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 53,72 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte UACJ 42,79 JPY je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal soll UACJ nach den Prognosen von 3 Analysten 300,26 Milliarden JPY umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 19,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 251,26 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Der Ausblick von 6 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 130,85 JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 146,49 JPY vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 5 Analysten auf durchschnittlich 1.125,39 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 998,78 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln?
Aktien in diesem Artikel

UACJ Corporation

