Erste Schätzungen: Uber legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Uber wird voraussichtlich am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Prognosen von 32 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,803 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Uber noch ein Gewinn pro Aktie von 0,630 USD in den Büchern gestanden.

41 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 12,51 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 12,65 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 14,23 Milliarden USD aus.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 39 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,34 USD, gegenüber 4,73 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 47 Analysten im Durchschnitt 58,22 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 52,02 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at