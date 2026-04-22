Uber Aktie
WKN DE: A2PHHG / ISIN: US90353T1007
|Expertise vor Bilanz
|
22.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Uber mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Uber wird sich voraussichtlich am 06.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.
Im Schnitt gehen 39 Analysten von einem Gewinn von 0,694 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,830 USD je Aktie erzielt worden.
43 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 13,28 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 15,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 11,53 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
46 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,37 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 4,73 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 49 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 58,28 Milliarden USD, gegenüber 52,02 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Uber
|
17.04.26
|Delivery Hero-Aktie zieht an: Prosus verkleinert Delivery-Hero-Position - Uber steigt ein (finanzen.at)
|
17.04.26
|AKTIE IM FOKUS: Rally bei Delivery Hero geht weiter - Uber kauft Prosus-Anteile (dpa-AFX)
|
17.04.26
|ROUNDUP: US-Fahrdienstleister Uber stockt bei Delivery Hero auf - Aktie steigt (dpa-AFX)
|
17.04.26
|US-Fahrdienstleister Uber stockt bei Delivery Hero auf (dpa-AFX)
|
10.04.26
|S&P 500-Papier Uber-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Uber von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
03.04.26
|S&P 500-Titel Uber-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Uber-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
27.03.26
|S&P 500-Titel Uber-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Uber von vor einem Jahr verloren (finanzen.at)
|
21.03.26
|Uber fights to stay in the robotaxi race (Financial Times)
Analysen zu Uber
Aktien in diesem Artikel
|Uber
|63,86
|0,22%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreisanstieg: ATX schwächer erwartet -- DAX wohl stabil -- Asiens Börsen überwiegend leichter
Der heimische Aktienmarkt dürfte leichter in den Freitagshandel gehen, während der deutsche Leitindex wohl seitwärts tendiert. Die Börsen in Fernost präsentieren sich am Freitag mehrheitlich in Rot.