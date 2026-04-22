Erste Schätzungen: Uber mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Uber gewährt einen Blick in die Bücher – was Analysten erwarten.

Uber wird sich voraussichtlich am 06.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.

Im Schnitt gehen 39 Analysten von einem Gewinn von 0,694 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,830 USD je Aktie erzielt worden.

43 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 13,28 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 15,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 11,53 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

46 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,37 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 4,73 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 49 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 58,28 Milliarden USD, gegenüber 52,02 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at