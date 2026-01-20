Erste Schätzungen: Uber öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Uber wird voraussichtlich am 04.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

40 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,789 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 75,42 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 3,21 USD je Aktie erzielt worden waren.

46 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 14,32 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 19,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 11,96 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Die Schätzungen von 46 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,37 USD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 4,56 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 51 Analysten von durchschnittlich 52,02 Milliarden USD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 43,98 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at