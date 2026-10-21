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Bilanzvorlage 21.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Uber verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Erste Schätzungen: Uber verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Was Experten von der Uber-Bilanz erwarten.

Uber äußert sich voraussichtlich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 36 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,864 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 3,11 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Uber im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 14,67 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 42 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,47 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 8,95 Prozent gesteigert.

Insgesamt erwarten 42 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 3,36 USD je Aktie, gegenüber 4,73 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 48 Analysten durchschnittlich auf 57,81 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 52,02 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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