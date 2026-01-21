Erste Schätzungen: UBS legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Bei UBS stehen Quartalszahlen an. Was Analysten erwarten.

UBS lässt sich voraussichtlich am 04.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird UBS die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Im Schnitt gehen 7 Analysten von einem Gewinn von 0,569 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,210 CHF je Aktie erzielt worden.

Laut einer Schätzung von 4 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 11,95 Milliarden USD betragen, verglichen mit 17,80 Milliarden CHF im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 18 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 2,54 USD, gegenüber 1,40 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 15 Analysten durchschnittlich auf 48,52 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 76,51 Milliarden CHF erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at