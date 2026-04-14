UBS Aktie

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WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585

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Bilanzvorlage 14.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: UBS legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Erste Schätzungen: UBS legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

UBS zieht Bilanz – das erwarten Analysten.

UBS wird voraussichtlich am 29.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

5 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,814 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,480 CHF je Aktie erzielt worden.

Die Umsatzschätzungen von 4 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 13,30 Milliarden USD, was einem Umsatz von 17,93 Milliarden CHF im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 18 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 3,21 USD je Aktie, gegenüber 2,04 CHF je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 15 Analysten durchschnittlich bei 50,85 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 65,56 Milliarden CHF erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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