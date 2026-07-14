UBS Aktie
WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
|Zahlenausblick
|
14.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: UBS vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
UBS wird voraussichtlich am 29.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
7 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,880 USD gegenüber 0,620 CHF im Vorjahresquartal.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 6 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 13,11 Milliarden USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 16,18 Milliarden CHF erzielt wurde.
Der Ausblick von 18 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,50 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,04 CHF vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 15 Analysten auf durchschnittlich 52,54 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 65,56 Milliarden CHF in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu UBS
|
13.07.26
|SIX-Handel: SPI beendet die Sitzung im Plus (finanzen.at)
|
13.07.26
|Aufschläge in Zürich: SLI legt zum Handelsende zu (finanzen.at)
|
13.07.26
|Pluszeichen in Zürich: SMI letztendlich in Grün (finanzen.at)
|
13.07.26
|Starker Wochentag in Zürich: Anleger lassen SLI am Nachmittag steigen (finanzen.at)
|
13.07.26
|Zuversicht in Zürich: SMI mit Kursplus (finanzen.at)
|
13.07.26
|Handel in Zürich: SMI verbucht am Montagmittag Gewinne (finanzen.at)
|
13.07.26
|Angespannte Stimmung in Zürich: So performt der SLI aktuell (finanzen.at)
|
13.07.26
|SMI-Wert UBS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein UBS-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
Analysen zu UBS
|09.07.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|06.07.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.06.26
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|25.06.26
|UBS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.06.26
|UBS Equal Weight
|Barclays Capital
|09.07.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|06.07.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.06.26
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|25.06.26
|UBS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.06.26
|UBS Equal Weight
|Barclays Capital
|09.07.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|06.07.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.06.26
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|25.06.26
|UBS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.06.26
|UBS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.03.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|10.03.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|06.02.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|04.02.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|12.01.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|22.06.26
|UBS Equal Weight
|Barclays Capital
|12.05.26
|UBS Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.04.26
|UBS Equal Weight
|Barclays Capital
|29.04.26
|UBS Equal Weight
|Barclays Capital
|22.04.26
|UBS Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|UBS
|45,70
|0,18%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen vorwiegend schwächer
In Asien geht es am Dienstag mehrheitlich nach unten.