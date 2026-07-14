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WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585

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Zahlenausblick 14.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: UBS vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Erste Schätzungen: UBS vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Das prognostizieren Analysten für die UBS-Bilanz.

UBS wird voraussichtlich am 29.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

7 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,880 USD gegenüber 0,620 CHF im Vorjahresquartal.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 6 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 13,11 Milliarden USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 16,18 Milliarden CHF erzielt wurde.

Der Ausblick von 18 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,50 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,04 CHF vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 15 Analysten auf durchschnittlich 52,54 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 65,56 Milliarden CHF in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

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