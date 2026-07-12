UDR Aktie

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WKN DE: A0MM15 / ISIN: US9026531049

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12.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: UDR stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

UDR wird voraussichtlich am 27.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

8 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,133 USD aus. Im letzten Jahr hatte UDR einen Gewinn von 0,110 USD je Aktie eingefahren.

11 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 423,1 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 0,54 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 425,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 8 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,884 USD, gegenüber 1,13 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 14 Analysten durchschnittlich auf 1,71 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,71 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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