Erste Schätzungen: UDR verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

UDR öffnet voraussichtlich am 29.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.

10 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,112 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 51,30 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,230 USD je Aktie erzielt worden waren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll UDR in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,23 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 14 Analysten durchschnittlich bei 427,2 Millionen USD im Vergleich zu 422,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 10 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,509 USD aus. Im Vorjahr waren 1,13 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 17 Analysten im Durchschnitt 1,72 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,71 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at