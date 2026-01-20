UGI CorpShs Aktie

UGI CorpShs

WKN: 887836 / ISIN: US9026811052

20.01.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: UGI legt Quartalsergebnis vor

UGI gibt voraussichtlich am 04.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Prognosen von 2 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,30 USD je Aktie gegenüber 1,74 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 2,49 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 22,65 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte UGI einen Umsatz von 2,03 Milliarden USD eingefahren.

Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,13 USD im Vergleich zu 3,09 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 8,52 Milliarden USD, gegenüber 7,29 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

