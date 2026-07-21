Erste Schätzungen: UGI präsentiert Quartalsergebnisse

UGI äußert sich voraussichtlich am 05.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,113 USD gegenüber -0,760 USD im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll UGI in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,34 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 1,54 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 1,39 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 2,88 USD, gegenüber 3,09 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 7,52 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 7,29 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at