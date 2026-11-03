Erste Schätzungen: UGI veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

UGI wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 18.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

4 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,360 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,060 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

2 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 12,16 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,20 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei UGI für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,34 Milliarden USD aus.

Der Ausblick von 5 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,81 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 3,09 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 4 Analysten auf durchschnittlich 7,36 Milliarden USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 7,29 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion Finanzen.net