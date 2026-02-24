UiPath Aktie

UiPath für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CND6 / ISIN: US90364P1057

24.02.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: UiPath informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

UiPath veröffentlicht voraussichtlich am 11.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.01.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzungen von 21 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,256 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 184,44 Prozent erhöht. Damals waren 0,090 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 18 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 464,9 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 9,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 423,7 Millionen USD in den Büchern standen.

Die Prognosen von 21 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,671 USD, gegenüber -0,130 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 19 Analysten durchschnittlich 1,59 Milliarden USD im Vergleich zu 1,43 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at

