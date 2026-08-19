Erste Schätzungen: UiPath informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

UiPath wird sich voraussichtlich am 03.09.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.07.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Prognosen von 21 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,148 USD je Aktie gegenüber 0,000 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

18 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 9,96 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 361,7 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei UiPath für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 397,8 Millionen USD aus.

Insgesamt erwarten 21 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,783 USD je Aktie, gegenüber 0,520 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 19 Analysten durchschnittlich auf 1,78 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 1,61 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at