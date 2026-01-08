Erste Schätzungen: Ujjivan Small Finance Bank vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Ujjivan Small Finance Bank öffnet voraussichtlich am 22.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 0,900 INR gegenüber 0,560 INR im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 3 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 29,11 Prozent auf 12,50 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 17,63 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Der Ausblick von 18 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,34 INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 3,75 INR vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 16 Analysten auf durchschnittlich 48,32 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 72,37 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at