UL Solution a Aktie

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WKN DE: A3EX9W / ISIN: US9037311076

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20.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: UL Solutions A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

UL Solutions A präsentiert voraussichtlich am 05.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Prognosen von 10 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,413 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei UL Solutions A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,330 USD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 10 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 748,5 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 6,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 705,0 Millionen USD in den Büchern standen.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 11 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,20 USD aus. Im Vorjahr waren 1,60 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 11 Analysten im Durchschnitt 3,21 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 3,05 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

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