Erste Schätzungen: Ulta Beauty öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Ulta Beauty lässt sich voraussichtlich am 25.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Ulta Beauty die Bilanz zum am 30.04.2023 beendeten Jahresviertel offenlegen.

25 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 6,79 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 6,28 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal soll Ulta Beauty nach den Prognosen von 21 Analysten 2,61 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 11,43 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,35 Milliarden USD umgesetzt worden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 25 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 25,29 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 24,01 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 24 Analysten durchschnittlich auf 11,04 Milliarden USD, gegenüber 10,21 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at