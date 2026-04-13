Ultra Clean Holdings Aktie
WKN: A0B9LA / ISIN: US90385V1070
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13.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Ultra Clean präsentiert Quartalsergebnisse
Ultra Clean wird voraussichtlich am 28.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
4 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,263 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,110 USD je Aktie erzielt worden.
Im abgelaufenen Quartal soll Ultra Clean nach den Prognosen von 4 Analysten 525,3 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 1,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 518,6 Millionen USD umgesetzt worden.
4 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 1,98 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -4,000 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 2,40 Milliarden USD, gegenüber 2,05 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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