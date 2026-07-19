Erste Schätzungen: Ultra Clean stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Ultra Clean wird voraussichtlich am 03.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 5 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,530 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Ultra Clean noch ein Verlust pro Aktie von -3,580 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll Ultra Clean 5 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 586,5 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 13,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Ultra Clean 518,8 Millionen USD umsetzen können.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,59 USD, während im vorherigen Jahr noch -4,000 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,55 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 2,05 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at