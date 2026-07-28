Erste Schätzungen: Ultrapar Participacoes öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Ultrapar Participacoes lädt voraussichtlich am 12.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Prognosen von 4 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,239 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Ultrapar Participacoes noch ein Gewinn pro Aktie von 0,180 USD in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Ultrapar Participacoes in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 40,93 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 8,47 Milliarden USD im Vergleich zu 6,01 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,616 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,410 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 11 Analysten von durchschnittlich 30,29 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 25,48 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at