WKN: 928325 / ISIN: US90400P1012

17.02.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Ultrapar Participacoes präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Ultrapar Participacoes gibt voraussichtlich am 04.03.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

4 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,071 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,130 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal soll Ultrapar Participacoes im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 6,64 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 8 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,06 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 9,56 Prozent gesteigert.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 10 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,436 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 0,400 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 12 Analysten durchschnittlich auf 26,43 Milliarden USD, gegenüber 24,76 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.

