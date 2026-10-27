Erste Schätzungen: Ultrapar Participacoes stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Ultrapar Participacoes wird voraussichtlich am 11.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

4 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,304 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,120 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten ein Plus von 31,49 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 8,94 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 6,80 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

11 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,896 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 0,410 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 31,50 Milliarden USD, gegenüber 25,48 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at